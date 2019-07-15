Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan istifa açıklaması

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, istifa edeceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Büyükkılıç, belediyenin 2 milyar lira borcu olduğu iddialarına ilişkinse ‘döndürülmeyecek bir borç değil, bu rakamlar doğaldır’ diye konuştu.

Kayseri’de kavşak açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin borçları ve yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle istifa edeceği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Büyükkılıç, “Bizim 2 milyar lira borcumuz yok. 1 milyar 200 milyon liralık, 2035 yılına kadar yapılandırılmış bir borç söz konusu. Döndürülmeyecek bir borç değil. Bu kadar yatırım yapılmışsa, bu rakamlar doğaldır. Rakamları kendileri uyduruyor, kendileri inanıyor, sonra bu dedikoduları paylaşıyor. Biz borcumuzu günü gününde ödüyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, sağlık problemleri olduğu iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

“Çok şükür sağlığımız da yerinde. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye istifamı sunmuşum da, o kabul etmemiş. Buna kargalar bile güler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüşüm ve 'borcun altından kalkamıyorum, istifamı istiyorum' demişim. Sayın Cumhurbaşkanımız benim yol arkadaşım, dava arkadaşım, siyasi büyüğüm. Beni tanımayan, çalışma gayretimi, kapasitemi bilmeyen birisi değil. Dedikodulara Kayserimiz adına üzülüyorum."