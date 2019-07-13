Kayseri Belediye Başkanı borçlardan dolayı istifa kararı aldı, Özhaseki vazgeçirdi

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın belediyenin 2 milyarı aşkın borcu nedeniyle istifa kararı aldığı, eski belediye başkanı Mehmet Özhaseki’nin Büyükkılıç'ı istifa kararından vazgeçirdiği belirtildi.

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın belediyenin 2 milyarı aşkın borcu nedeniyle istifa kararı aldığı, ancak Kayseri'nin eski belediye başkanı Mehmet Özhaseki’nin Büyükkılıç'ı ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

Yeniçağ'dan Muharrem Kılıç'ın haberine göre Büyükkılıç, Kayseri Belediye Meclisi'nden 150 milyon TL borçlanma yetkisi almasına karşın kaynak bulunamaması nedeniyle istifa kararı aldı.

Mehmet Özhaseki'nin 1998-2015 yılları arasında başkanlığını yaptığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yolsuzluk ve rüşvetle gündeme gelmiş, açılan soruşturma dosyaları 2013 yılında dönemin Vali Yardımcısı Ali Yener Elçin tarafından kapatılmıştı.