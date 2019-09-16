Kaypakkaya'nın 'Bütün Yazıları'nı basan yayınevi yargılanıyor

İbrahim Kaypakkaya'nın 'Bütün Yazıları' kitabını basan Umut Yayımcılık ve Yön Matbaa yetkililerine açılan davanın ikinci duruşması Çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Uydurma gerekçelerle İbrahim Kaypakkaya ile ilgili 'suç' ve 'suçlu' yaratılmaya çalışıldığını vurgulayan yayınevi gerçekte engellenmek istenenin onun fikirleri olduğunu belirterek duruşmaya katılım çağrısında bulundu.

“Bütün Yazıları, İbrahim Kaypakkaya” kitabının basımını yaptığı gerekçesiyle Umut Yayımcılık ve Yön Matbaa yetkililerine açılan davanın ikinci duruşması 18 Eylül Çarşamba günü saat 15.30’da Çağlayan Adliyesi'nde​ 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duyarlı tüm kesimlere davayı takip etme ve dayanışma çağrısı yapan Umut Yayımcılık, “Yayınevimiz şahsında yargılanmak ve yasaklanmak istenen İbrahim Kaypakkaya’nın fikirleridir” açıklamasında bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İbrahim Kaypakkaya’nın Bütün Yazıları kitabı “terör örgütü yayını” olarak gösterilmiş ve “terör örgütlerinin yayınlarını basmak ve yayınlamak” iddiasıyla Umut Yayımcılık ve Yön Matbaa yetkililerine dava açılmıştı.



Kaypakkaya’ya ait kimi pasajlar aktarılarak oluşturulan iddianamede “örgütlenme çağrısı”, “eylem çağrısı”, “örgüte üye ve faaliyet alanı teminine yönelik çağrı”, “örgütsel program yapma”, “örgütsel propaganda” gibi “suçlar” tespit edilmiş ve Kaypakkaya’nın aşağıdaki sözleri bu suçlara “kanıt” olarak verilmişti:

“İşçi sınıfı örgütlerini, proleter devrimci düşüncenin güneşi ile aydınlatalım.”

“Çünkü halk tava gelmiş toprak gibidir, bizler de sağlam ve yeşermeye hazır tohumlar olmalıyız.”

“Görevimiz mücadele kuvvetlerimizin örgütlenmesi ve seferber edilmesidir.”

“Bütün uluslar için tam hak eşitliği, ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı, bütün ülkelerin işçilerinin ve ezilen halkların birleşmesi”

“Herkesin gözü önünde yükseklere çektiğimiz bayrağın, proletaryanın kızıl bayrağı olup olmayacağı, işaret ettiğimiz lekelerin temizlenip temizlenmeyeceğine bağlıdır.”

Ölümünün ardından kırk altı yıl geçmesine karşın Kaypakkaya’nın fikirlerinin korkutmaya devam ettiğini belirten yayınevi, Kaypakkaya’ya dair her türlü görsel ve yazılı materyalin sistematik olarak yasaklanmaya ve yok edilmeye çalışıldığını ve daha önce de çok kere yasaklama ve toplatma kararlarına maruz kalan “Bütün Yazıları” kitabının bir kez daha hedefte olduğunu bildirdi.



Yayınevinin açıklamasında yakın zamanda sanatçı Pınar Aydınlar'ın “Kaypakkaya’yı övmek suçundan” ceza alarak hapis yattığı, Kaypakkaya resimli Partizan flamalarına birçok kere soruşturma başlatıldığı, mezarı başında yapılan anmaların dahi yasaklandığı ve “suç” sayıldığı İbrahim Kaypakkaya'yla ilgili son olarak kardeşi Ali Ekber Kaypakkaya’ya Gazete Duvar’da yayımlanan yazısı nedeniyle soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Sözkonusu soruşturma gerekçesi kardeşinin İbrahim Kaypakkaya’yla anılarını anlatmış olmasıydı.

Devletin uydurma gerekçelerle İbrahim Kaypakkaya ile ilgili “suç” ve “suçlu” yaratma çabasında olduğunu, gerçekte engellenmek istenenin onun fikirleri olduğunu belirten Umut Yayımcılık, davayı takip etme ve sahiplenme çağrısı yaparak “Kaypakkaya’nın fikirleri yargılanamaz” dedi.

