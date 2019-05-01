Kaymakam bu etkinliği çok 'anlamlı' bulmuş: Takkeli, türbanlı çocuklar...

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kaymakamın da katıldığı etkinlikte 4-6 yaş arasındaki çocuklara takke ve türban giydirildi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği düzenlendi. Programa Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu’da katıldı ve 4-6 yaş grubu öğrencilerle birlikte namaz kıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, namaz sonrası açıklama yapan Kaymakam Arcaklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için yapılan etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Arcaklıoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan milli, manevi ve dini değerlerle donatılmış çocuklarımızın yetişmesinde büyük emekleri olan hocalarımıza, anne ve babalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.