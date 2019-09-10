Kayıt parası ödemedi diye öğrencinin kaydını yapmamışlar!

İzmir'de kayıt parası nedeniyle okula kaydı gerçekleştirilmeyen P.K., velinin şikayeti ve konuya ilişkin haberlerin ardından okula kaydedildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde kayıt parasını ödemediği için okula kaydını yaptıramayan ve büyük bir heyecanla gittiği okulun kapısından geri dönen 10 yaşındaki P.K’nin kaydı yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu yönetimi adrese dayalı sistem üzerinden kaydı tutan 10 yaşındaki P.K’den bin 500 TL kayıt parası istedi. Aile parayı vermeyince, okul yönetimi, “Tamam, hallederiz” diyerek dosyayı aldı. Geçen hafta okula giden küçük öğrenci, “Senin kaydın yok” diyerek okula alınmadı. Aile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek, okul yönetiminden şikâyetçi oldu.

Okul yönetimi hakkında işlem başlatan Milli Eğitim Müdürlüğü aileye ulaşarak, “yanlışlık” olduğunu söyleyip, kaydının yapıldığını duyurdu.

Okula kaydının yapıldığını öğrenin P.K. dün sabah kıyafetlerini ve çantasını alarak okula gitti ve sınıfına girdi. Oğlunun çok üzüldüğünü belirten anne Gülçin Karaca, “O gün oğluma kâbus yarattılar. Arkadaşları ve öğretmenlerinin yanında ağlattılar. Sistemde kayıtlı olduğu halde kaydını yapmadılar. Bağış parası yüzünden bu hale geldi. Şimdi oğlum sınıfta ve çok mutlu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.