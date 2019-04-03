Kayıp trilyon davasının avukatı da olan Kamu Başdenetçisi 'akıl' verdi: Herkes YSK'ye güvensin

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Bize yapılan şikayet başvurularını YSK'ye gönderdik. Herkes YSK'ye güvensin, oradan çıkacak olan sonuç adil ve hukuki bir sonuç olacaktır' dedi.

Kamuoyunda "kayıp triyon davası" olarak bilinen ve Refah Partisi'nin kapatıldığı halde hazine yardımını devlete iade etmemesi üzerine açılan davanın avukatlarından AKP'li Şeref Malkoç, "Kamu Başdenetçisi" sıfatıyla yaptığı açıklamada, "Herkes YSK'ye güvensin" dedi.

Bir dönem Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan AKP'li Şeref Malkoç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim öncesince Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikayet başvurusunda bulunulduğunu söyledi.

Malkoç, "Anayasanın hükmü çok açık, Türkiye'de seçimlerin hazırlanması ve yürütülmesinde tek yetkili kurum Yüksek Seçim Kurumu. Dolayısıyla bize yapılan başvuruları biz YSK'ye gönderdik" diye konuştu.

YSK'nin dünyaya örnek kurumlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Malkoç, şöyle devam etti: "Şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin çok güçlü kurumları var. Türkiye'de seçim konusunda dünyaya örnek olacak bir kurumu var, Yüksek Seçim Kurumu. Elbette sonuçlara itirazlar olacaktır, elbette farklı görüşler ortaya çıkacaktır ama ben YSK'da iki yıl çalıştım. Herkes YSK'ya güvensin, oradan çıkacak olan sonuç adil ve hukuki bir sonuç olacaktır. Nasıl ki TSK Türkiye'ye yapılacak saldırılarda güçlü bir kurumsa, seçim alanında dünyaya örnek kurumlarımızdan birisi de Yüksek Seçim Kurumu'dur."