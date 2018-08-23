Kayıp pilotun babası: En azından naaşı bulunsun

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve beraberindekileri taşırken düşen özel jetin pilotu Beril Gebeş’in naaşına 5 aydır ulaşılamadı. Baba Mehmet Vasıf Gebeş, 'İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım' dedi.

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönüşünde yaşanan kazadan sonra naaşına ulaşılamayan pilot Beril Gebeş’in babasından açıklama geldi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, "İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir" diye konuştu.