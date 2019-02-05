Kayıp araç bulundu: 16 yaşındaki üç çocuk yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan ve içinde 4 gencin bulunduğu tahmin edilen otomobil, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Aranan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Ezine’de, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında dereye düşerek suya kapılan ve yeri tespit edilen otomobilin çıkartılması için saat 19.00’da çalışmalar başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerden 500 metre uzaklıkta tespit edilen aracın çıkartılması için büyük bir vinç dere yatağına getirildi. Dalgıçların halatlarla bağladığı kırmızı renkteki otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartılmaya başlandı.

Sudan çıkartılarak dere yatağına çekilen otomobilin çevresine, polis tarafından bariyer çekildi. Ardından olay yerinde bekleyen savcı ve olay yeri inceleme ekibi otomobilde inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemede 3 gencin cansız bedenleri otomobilin içerisinde bulundu.

Sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi.

Kayıp olan 4’üncü genç Barış Kurt’u arama çalışmalarına yarın günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edileceği belirtildi.