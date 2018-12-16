Kavurmacı ailesine ait şirket 30 milyon dolar kredi çekip Bank Asya'ya yatırmış

Kavurmacı ailesine ait şirketin 17-25 Aralık’tan sonra Fethullah Gülen’in talimatıyla başka bankalardan 30 milyon dolar kredi çekip Bank Asya’ya yatırdığı tespit edildi.

"FETÖ'nün patron yapılanması" TUSKON'a yönelik yargılamalar kapsamında tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait olan ve 2017'nin Ocak ayında kayyum tarafından devralınan Aydınlı Grubu'nda, devir öncesine ait önemli bulgular tespit edildi. Kayyumların grup şirketlerin kullandığı krediler ve bu kredilerin hangi amaçla ve nerelerde kullanıldığına dair inceleme yapılması talimatı sonucunda ilginç verilere ulaşıldı.

Buna göre şirketin Fethullah Gülen'in talimatıyla başka bankalardan 30 milyon dolarlık kredi çektiği ve parayı Bank Asya'ya yatırdığı belirlendi. Şirketin başka bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya aktarması nedeniyle toplam 1 milyon 480 bin 342 dolar da zarar ettiği tespit edildi.

CEMAAT BANKASINA DESTEK

Aydınlı Grup şirketlerinden Aydınlı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2013 tarihinde Odeabank'tan 20 milyon dolar kredi kullandığı, söz konusu paranın aynı gün Aydınlı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Odeabank dolar hesabından Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Garanti Bankası dolar hesabına havale edildiği belirlendi.

Garanti Bankası'nda bulunan para sırasıyla, 31 Aralık 2013 tarihinde 7 milyon 999 bin 270 dolar, 7 Ocak 2014 tarihinde 8 milyon 982 bin 356 dolar ve 9 Ocak 2014 tarihinde 2 milyon dolar olmak üzere toplam 18 milyon 981 bin 626 dolar olarak Asya Katılım dolar mevduat hesabına aktarıldığı kaydedildi.

28.9 MİLYON DOLAR

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; Aydınlı Hazır Giyim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 27 Ocak 2014 tarihinde Halkbank'tan 10 milyon dolar kredi kullandığı ve aynı gün bu tutarın yine Garanti Bankası üzerinden Asya Katılım dolar mevduat hesabına aktarıldığı saptandı.

Asya Katılım dolar mevduat hesabına başka bankalardan kredi çekilmesi akabinde yatırılmış olan toplam tutar 28 milyon 981 bin 626 dolar olarak belirlendi. Söz konusu tutarın 18 milyon 223 bin 887 dolarlık kısmı Ağustos 2014 tarihine kadar, kalan kısımları ise Temmuz 2015-Nisan 2016 tarihine kadar Bank Asya hesabında tutulduğu saptandı.

1,5 MİLYON DOLAR ZARAR

Kayyumun tespitlerine göre, bu tarih aralığında Asya Katılım dolar mevduat hesabından elde edilen toplam gelirin 344 bin 202 dolar olduğu, aynı tarih aralığında Asya Katılım dolar mevduat hesabına gönderilen tutar için kullanılan krediler dolayısıyla katlanılan faiz maliyeti Halkbank için 728 bin 222 dolar, Odeabank için ise 752 bin 120 dolar olmak üzere toplam 1 milyon 480 bin 342 dolar olduğu belirtildi.

Bu işlemler sebebiyle aynı dönem için Aydınlı Grup şirketlerinin 1 milyon 136 bin 140 dolar ekstra faiz yüküne katlandığı hesaplandı. Şirkete sonradan atanan kayyumların tespiti ile ortaya çıkan bu ihanet, Ömer Faruk Kavurmacı'nın yargılandığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir raporla bildirildi.