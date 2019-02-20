Kavala ve Taksim Dayanışması'ndan 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Dündar, Çiğdem Mater, Mehmet Ali Alabora, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın da aralarında bulunduğu 16 isme ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Gezi Parkı soruşturması" kapsamında Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tüm "şüphelilerin" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede “şüpheli” sıfatıyla anılan isimlerin Gezi direnişini 2011 yılından itibaren hazırladıkları, 2013'te Gezi direnişini finanse edip yönlendirdikleri ve direnişin “tepe yönetimi”nde oldukları iddia edildi.

3 bölümden oluşan 657 sayfalık iddianamede 16 isim hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatılan iddianamede Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu hakkında da yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.

ERDOĞAN VE BAKANLAR KURULU 'MAĞDUR' SIFATIYLA YER ALDI

İddianamede 746 kişi müşteki, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Bakanlar Kurulu ise mağdur sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

