Kavala soruşturmasında 13 kişi serbest, 1 kişi tutuklu

Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında olduğu belirtilen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden biri tutuklanırken, diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında olduğu belirtilen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden biri tutuklandı. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Anadolu Kültür çalışanlarından Yiğit Aksakoğlu ve Yusuf Cıvır tutuklanmaları talebiyle dün gece mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi. Yusuf Cıvır ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri en son tamamlanan Filiz Telek ve Ayşegül Güzel de bu sabaha karşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri daha önce tamamlanan Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Betül Tanbay Tüten, Çiğdem Mater Utku da ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar Osman Kavala ile hiyerarşik bir yapı içinde Gezi Parkı eylemlerini yaygınlaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.