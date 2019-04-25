Katliamın ardından: Sri Lanka Savunma Bakanlığı Sekreteri istifa etti

Sri Lanka Savunma Bakanlığı Sekreteri, ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Saldırılara dair istihbarat tartışmaları sürerken Hemasiri Fernando, saldırıların sorumluluğun aldığını söyleyerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fernando, şahsen bir sorumluluğu olmasa da, başında bulunduğu kurumların başarısızlığını üstlendiğini belirtti.

Hindistan İstihbarat Servisi'nin Sri Lanka makamlarını 4 Nisan'da uyardığı ancak verilen bilgilerin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye iletilmediği belirtiliyordu.

NE OLMUŞTU?

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar oldu.

Saldırılarda en az 359 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters Haber Ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı. Bu iddia doğrulanırsa, Sri Lanka saldırıları örgütün Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olacak.