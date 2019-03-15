Katip Çelebi Üniversitesi'nde siyaset yasak: AKP'liler hariç!

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, bugün İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesinde 'Türkiye'de Gençlik Hareketleri' konulu etkinliğe katılarak AKP propagandası yaptı. Katılım az olunca salon boş görünmesin diye rektör yardımcısı etkinliği daha küçük bir salona aldırdı.

Üniversitelerde sol, sosyalist, ilerici, laik, kamucu öğrencilere siyaset yasaklanırken, AKP'lilere kapılar ardında kadar açılıyor. Bunun son örneklerinden biri bugün İzmir'deki Katip Çelebi Üniversitesinde yaşandı.

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Katip Çelebi Üniversitesi Gençlik ve Gelişim Topluluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı. "Türkiye'de Gençlik Hareketleri" konulu etkinlikte partisinin ve kendisinin propagandasını yapan Büyükgümüş, AKP'lilere sağlanan ayrıcalıktan yararlanmış oldu.

Saat 14.30'daki etkinliğin Hekim Hacı Paşa konferans salonunda yapılacağı duyurulmasına rağmen, beklenen katılım sağlanamayınca ve salon boş görününce rektör yardımcısı etkinliği daha küçük bir salona aldırdı. Dinleyiciler hep birlikte küçük salona geçti. Öğrenci olmayan partililerin de etkinliğe geldiği görüldü.