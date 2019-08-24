Katile 'aslan parçası, kahraman' diyen dernek başkanına soruşturma

Emine Bulut'un katili Fedai Varan'a 'aslan parçası', 'kahraman' diyen Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen hakkında 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabında Emine Bulut’un katili Fedai Varan için "Aslan parçası meydanda karıyı boğazlamış" sözlerini yazan Muhammet Özen hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Emine Bulut cinayetini öven ve katil Fedai Varan’a “aslan parçası, kahraman” diyen “Boşanmış Mağdur Babalar Derneği” Başkanı Muhammet Özen hakkında soruşturma başlattı.

Özen’in paylaşımıyla ilgili re'sen tutanak tutan Ankara Cumhuriyet Savcısı Nilgün Kürkaya, "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

Muhammed Özen derneğin sosyal medya hesabında cinayetle ilgili Takvim gazetesinin haberini paylaşarak şunları yazmıştı: "Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. Gerçek katil Ömer Uğur Gençcan ve onu oraya atayan AKP'liler ve birgün mutlaka yargılanacaklar” diye yazmıştı.