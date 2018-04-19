Kati Piri’den Avrupa Komisyonu’na ‘top çevirme’ eleştirisi

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katı Piri, İlerleme Raporu’nu etkili siyasi yaptırımlar içermediği için eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, bu hafta açıklanan İlerleme Raporu’nu ‘hiçbir siyasi sonuç içermediğini’ söyleyerek eleştirdi. Piri, üyelik müzakerelerinin askıya alınması da dahil olmak üzere yaptırım içermeyen bir raporun siyasi sonuç da içermediğini söyledi.

Deutsche Welle Türkiye’ye konuşan Kati Piri, ‘Bundan tam bir yıl önce Türkiye'de yeni anayasa değişikliği hakkında tartışmalı bir referandum yapıldı. Tartışmalıydı çünkü sadece yüzde 51 oyla kabul edildi, halbuki yeni bir anayasa için daha geniş bir çoğunluk istersiniz. Tartışmalıydı çünkü uluslararası gözlemciler seçim kampanyasının adil olmadığını söylediler. Aslında en tartışmalı olanı da anayasal değişikliğin içeriğiydi, zira Başkan Erdoğan için süper başkanlık oluşturarak tüm iktidarın bir adamın elinde toplanmasına yol açtı. Avrupa Parlamentosu (AP) olarak geçen yıl, bu anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde üyelik müzakerelerinin formel biçimde askıya alınmasını, yani katılım müzakeresi sürecine resmen son verilmesini istedik. Böyle bir anayasaya sahip bir ülkeyle üyelik müzakerelerine nasıl devam edebiliriz? Bu yeni anayasasının Türkiye açısından ne ifade ettiğini değerlendirmek için Avrupa Komisyonu'nun bir yılı vardı. Fakat bunu başaramadılar. Kendileri tarafından kağıda dökülmüş gerçeklerden tek bir siyasi sonuç çıkaramadılar. Bunu şahsen çok rahatsız edici buluyorum” dedi.

Piri, Avrupa Komisyonu’nu Türkiye’nin hala AB üyesi olabilecekmiş gibi davranmasına “prim vermek”le, “üyelik hayali”ni canlı tutmakla eleştirdi.

“Kağıt üzerinde AB'ye katılımı konuşuyoruz ama Başkan Erdoğan katılım süreci için hiçbir yükümlülüğü yerine getirmiyor, AB ise mevcut anayasayla üyeliğin asla mümkün olamayacağını bile bile hiçbir kırmızı çizgi çizmiyor” diyen Piri, “müzakerelerin bugün hemen resmen sona erdirilmesini istiyor musunuz” sorusunu ise “bugün değil” diyerek yanıtladı.