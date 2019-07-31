CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Katar'a ilişkin rapor hazırladı. Raporda 'Katar yatırımlarını Türkiye'den çekiyor' denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Katar Emiri'nin ABD ziyareti ve Başkan Trump ile görüşmesi sırasında, Türkiye'deki yatırımlarını çekmesinin gündeme geldiğini, bunun ardından da harekete geçildiğini öne sürdü.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI VAR

Erdoğan Toprak, Katar'a ilişkin hazırladığı raporda bu ülkenin Türkiye'deki yatırımlarına dikkat çekerek, Katar'ın Türkiye'de finans, bankacılık, medya, turizm vb. sektörlerinde yaptığı yatırımların tutarının yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu, Türk müteahhitlik şirketlerinin ise Katar'da üstlendiği 15 milyar dolarlık projelerin bulunduğunu belirtti.

VOLKSWAGEN'E TAVİZLER VERİLİYOR

Toprak raporda, "Katar'ın Türkiye'deki yatırımları; başta QNB Finansbank ve Digitürk-Lig TV yayıncısı beİN Media; BMC, Tank Palet Fabrikası. Türk müteahhitlik şirketlerinin Katar'da üstlendiği 15 milyar dolarlık proje yer alıyor. 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın dev stat projeleri, havaalanı, altyapı vb. pek çok projeleri Türk Müteahhitlerince yürütülüyor. Katar Emiri satışa çıkarttığı 500 milyon dolarlık ultra lüks VIP uçağını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Son olarak Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in (VW) yüzde 17 hissesini satın alan Katar'ın, VW'nin yeni otomotiv fabrikasını Türkiye'de kurması için Erdoğan ile VW yönetimi arasındaki müzakerelerde etkili olduğu, VW'nin yatırım kararı ve verilen tavizler, taahhütler, ayrıcalıklar konusundaki pazarlıkları üstlendiği kaydediliyor" dedi.

KATAR MÜSLÜMAN KARDEŞLERE DESTEĞİ İÇİN UYARILDI

Katar Emiri'nin ABD ziyareti ve Başkan Trump ile görüşmesi sırasında, Türkiye'deki yatırımlarını çekmesinin gündeme geldiğini belirten Toprak, raporunda, Katar'ın Müslüman Kardeşler'e destek vermekten vazgeçmesi yönünde uyarıldığının ifade edilmekte olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DEN YATIRIMLARINI ÇEKİYOR

Toprak'ın raporunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkinde değerlendirmeler de yer alıyor. Raporda "Doğu Akdeniz'de ABD'li Exxon Mobile ile birlikte Kıbrıs Yönetimi'nin Münhasır Ekonomik Alanı'nda (MEB) verdiği lisansla doğalgaz sondaj çalışmalarını yürüten Katar karşısında sessiz ve suskun kalan iktidar, yakın gelecekte Katar'ın ekonomik ve siyasi açıdan da Türkiye'den uzaklaşmasına tanık olacaklar. ABD ve Arap medyasında yer alan haber, yorum ve analizlerde; ABD Başkanı Trump tarafından davet edilerek Beyaz Saray'da ağırlanan Katar Emiri'nin görüşmesi sonrasında ABD'nin Katar'dan Türkiye'ye ekonomik desteğini, Türkiye'deki yatırımlarını ve Müslüman Kardeşler'e desteğini çekmesi uyarısında bulunduğu yer aldı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin Türkiye'den yatırımlarını çekmeye başladığı, bu yöndeki adımların önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağı kaydediliyor. Mısır - Youm7 Gazetesi ise Katar Lideri Tamim el Sani'nin, Trump'la görüşmesinden sonra, Türkiye ve İran'ı gizlice ziyaret ederek görüşmeler yaptığını, ABD'nin Katar'dan talepleri konusunda bilgi verdiğini öne sürdü. Bu arada Katar'ın 300 milyar doları aşkın petro-dolar fonlarını ABD'de değerlendirmesi konusunda da Trump'un Katar Emiri'nden söz aldığı vurgulanıyor." denildi.