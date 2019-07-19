Katar ortaklı BMC, Altay tankı için işçileri kendi getirecek

Tank Palet Fabrikası işçileri MSB'de kalmaya devam edecek ancak Katar ortaklı BMC, Altay tankını 'kendi getireceği' işçilerle üretecek.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Tank Palet Fabrikası'nın durumu hakkında bilgi almak için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile görüştükten sonra açıklamada bulundu.

Dere, görüşmede özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası’nın MSB’ye bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ’ye (ASFAT) devredileceğini açıkladı. Fabrika, devir işleminin tamamlanmasının ardından tüm faaliyetlerini ASFAT A.Ş içerisinde devam ettirecek. Bakan yardımcısı ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, “Sıkıntı kalmadı. İşçiler Milli Savunma Bakanlığı’nın işçisi, sendikaları da Türk Harb-İş olacak” diye konuştu.

TANK ÜRETİMİ YİNE KATAR’DA

Cumhuriyet‘ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, fabrikadaki mevcut işçiler eskiden yaptıkları işleri yapmaya devam edecek. Bu işçiler obüs, palet yapım işlerini sürdürecek. Katar ortaklı BMC ise fabrikada Altay tankını üretecek. Bunun için de BMC fabrikaya kendi işçilerini getirecek. Gerek duyulması halinde mevcut işçiler, BMC’ye Altay tankının yapımında destek verecek. Bu arada BMC’nin işçilerinden bir grubun fabrikaya gelerek bilgi aldığı, kurs gördüğü de öğrenildi.