Katar Emiri'nden Türkçe paylaşım

Katar Emiri, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunarak, 'Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yayınındayız' dedi.

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Twitter üzerinden Türkçe paylaşım yaptı.

Es-Sani, "Ümmetin sorunları ve Katar’ın yanında duran Türkiye’nin ve oradaki kardeşlerimizin yayınındayız" ifadelerini kullandı.

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Katar Emiri, "Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile Ankara’da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk" dedi.

Katar Emiri'nin paylaşımları: