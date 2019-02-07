Katar Emiri uçak 'hediye' etmişti, Katarlı şirketten otobüs geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar ortaklı BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.
Otobüse ilişkin bilgiler ve otobüsün maliyetiyse açıklanmadı.
Otobüsü hediye eden BMC hisselerinin %25,1’i Öztürk Ailesi’nin; %25’i Ethem Sancak’ın; geriye kalan %49.9’u ise Katar Silahlı Kuvvetlerinin.
KATAR EMİRİ UÇAK HEDİYE ETMİŞTİ
Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı'na hediye edilmişti.
Uçak Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.
TANK PALET FABRİKASI KATARLI BMC'YE
BMC, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki askeri tank palet fabrikasını devralacak olmasıyla gündeme gelmişti.
Türkiye'nin ilk askeri fabrikası olan tank palet fabrikasının ihalesi Altay projesini de yapan BMC tarafından kazanılmıştı.