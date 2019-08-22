Kask numaraları tespit edilen polisler Emniyet'te kayıtlı çıkmadı

Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan görüntülerden tespit edilen 5 polisten 2’sinin kask numarasının İstanbul Emniyeti’ne kayıtlı olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Gezi Direnişi’nde ayağından gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, açtığı davanın dosyasında olay yeri görüntülerinden tespit edilen 5 polisten 2'sinin kask numarasının İstanbul Emniyeti’ne kayıtlı olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Aydoğan “Dosyada görüntülerden 5 polis tespit edildi. Yıllar boyu yazışmalar sonucu 2 polisin taktığı kask numaralarının İstanbul Emniyeti’nde olmadığı anlaşılmıştır” dedi.

Aydoğan “Bu dosyaya devlet müdahil olmuştur, valilik dosyanın kapatılması ve ortadan kaldırılması için savcılığa yazı göndermiştir ve dosya faili meçhul gönderilmiştir valilik tarafından. Yaptığımız itiraz sonucu Bölge İdare Mahkemesi bizleri haklı bulmuştur. Valiliğin böyle bir yetkisi olmadığına dosyanın ivedilikle soruşturmanın devam etmesine karar vermiştir. Faillerin belli olduğu dosyada 6 yıldır 1 santim ilerleyemedik. Vuran belli, emri veren belli. Bizler faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.

Dava dosyasına giren Emniyet’in 2017 tarihli ön inceleme raporunda A-113-1 ve A-132 kask numaralarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kayıtlarında bulunmadığı belirtilmişti. Raporda gözyaşartıcı gaz kullanan personel girişlerinin “görev yoğunluğundan dolayı” yapılamadığı ileri sürülerek Valilikten soruşturma izni verilmemesi talep edilmişti.