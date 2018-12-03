Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı

Kasım ayında yüzde 0,64 azalması beklenen enflasyonda yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE), kasım ayında yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Beklenti yüzde 0,64 azalacağı yönündeydi.

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi.

Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde ise kasım ayında yüzde 2,53 oranında düşüş yaşadı. Yıllık artış ise yüzde 38,54 oldu.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eğlence ve kültür yüzde 21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,52 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,80, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,09 düşüş, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,35 ve su sektöründe yüzde 1,25 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 15,49 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,11 ile ana metaller, yüzde 6,32 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 4,14, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 2,35, içecekler yüzde 1,78 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş ara malında oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 3,56 ile ara malında gerçekleşti.