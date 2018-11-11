Kaşıkçı'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydı: Boğuluyorum...

Sabah gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki ses kaydında 'Boğuluyorum, çıkarın şu poşeti başımdan' dediği iddia edildi.

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ayrıntılar öne sürülmeye devam ediyor.

'YEDİ DAKİKA SÜRDÜ'

El Cezire’nin Sabah gazetesinden Nazif Karaman’a dayandırdığı bilgilere göre Suudi Konsolosluğundaki ses kaydında Cemal Kaşıkçı’nın son sözlerinde “Boğuluyorum, çıkarın şu poşeti başımdan. Klostrofobiyim” dediği öne sürüldü. Kayıtlara göre Kaşıkçı’nın öldürülmesinin yaklaşık yedi dakika sürdüğü iddia ediliyor.

Cinayete ilişkin adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Karaman, polisin Kaşıkçı’nın cesedini bulmaya çok yaklaştığını aktardı. Ayrıca Kaşıkçı’yı öldüren ekibe ait aletlerin fotoğraflarının da yakında paylaşılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere ile paylaştığını belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suudi gazetecinin önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalanarak yok edildiğini açıklamıştı.



