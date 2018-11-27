Kaşıkçı soruşturmasında arama yapılan villa kaçak çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Yalova'daki villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Kaşıkçı cinayeti şüphelisinin, olaydan bir gün önce villa sahibi ile iletişime geçtiği tespit edilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılan ve bir Arap patrona ait olduğu belirtilen Yalova’daki villanın kaçak olduğu ortaya çıktı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dün Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada arama yapıldı.

Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan'a ait villanın kaçak olduğu ortaya çıktı.

Resmi kayıtlarda “tarla” vasfında gözüken villanın, Ağustos 2015'te kaçak inşa edildiğini belirleyen belediye yetkililerinin, “imara aykırı” olduğu gerekçesiyle yer sahibine, Ocak 2016'da 33 bin lira cezai işlem uyguladığı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunduğu öğrenildi.

'CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE VİLLA SAHİBİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin villa sahibi ile iletişimde olduklarını belirterek şu açıklamada bulunmuştu: "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın'in olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir"

İtfaiye araçlarının yanı sıra drone ve eğitimli köpeklerin kullanıldığı arama çalışmalarının bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırılması dikkat çekmişti.