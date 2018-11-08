Kaşıkçı olayında yeni gelişme: Suudi Başkonsolosun evinde asit tespit edildi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin evinde yapılan incelemede asit izine rastlandığı açıklandı. Öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin asitte eritildiği söyleniyordu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre, Suudi Arabistan’ın cinayetten sonra Riyad’a çektiği İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin konutunda asit ve kimyasal izine rastlandı.

HİDROFLORİK ASİT VE BAŞKA KİMYASALLARA RASTLANDI

El Cezire'ye isim vermeden konuşan bir savcılık kaynağı, konsolosun konutundaki kuyuda yapılan incelemelerde, eritme özelliği güçlü olan hidroflorik asit ile başka kimyasaların izinin bulunduğunu söyledi.

Kaynak, Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedinin, konsolosun rezidansındaki bir odada asitte eritildiğini belirtti.

Emniyet güçlerinin konsolosun evini aramasına Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim’den iki hafta sonra izin verilmişti.