Kaşıkçı cinayetinde yeni ses kaydı iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin yeni bir ses kaydının varlığını öne süren Abdülkadir Selvi, CIA tarafından elde edilen kayıtta, Veliaht Prens bin Selman'ın Kaşıkçı'nın 'susturulmasını' istediği iddia etti. Yetkililer, Selvi'nin iddialarını reddedetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yeni bir ses kaydına işaret eden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman arasında geçen bir konuşmanın soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini öne sürdü.

'CIA BAŞKANI İŞARET ETTİ'

Veliaht Prens Bin Selman'la Washington büyükelçisi Halid bin Selman’ın kardeş olduğuna dikkat çeken Selvi, CIA Başkanı Gina Haspel'ın Türkiye ziyareti sırasında da bu ses kaydına işaret ettiğini iddia etti.

Abdülkadir Selvi, CIA dinlemesine takılan iki kardeşin konuşmasını içeren ses kaydında, Veliaht prensin “Cemal Kaşıkçı'nın bir an önce susturulması” için talimat verdiğini öne sürdü.

YETKİLİLER İDDİALARI REDDEDTİ

CIA, Selvi’nin iddiaları üzerine yorumda bulunmayı reddederken, Reuters’a konuşan Türk yetkililer böyle bir kayıt hakkında bilgi bulunmadığını belirtti.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ait olduğu öne sürülen ses kaydı hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “korkunç ve şiddet dolu” olarak nitelediği kaydı dinlemek istemediğini söylemişti.