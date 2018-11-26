Kaşıkçı cinayeti: Yalova'da bir villada arama yapılıyor

Polisin, Yalova'da bir villada Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni için arama yaptığı belirtildi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Polisin Yalova'da bir villanın bahçesinde arama yaptığı bildirildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın bir boğuşma sırasında öldüğünü duyurmuş ama cesedin yerine ilişkin bir bilgi vermemişti. Konuyla ilgili Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada cinayetle suçlanan 11 kişiden 5'i hakkında idam cezası istenmişti.