Kaşıkçı cinayeti: Yalova'da bir villada arama yapıldı

Jandarma ve polis ekipleri, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da bir Arap patrona ait lüks villada arama yaptı. Gün boyu süren arama akşam saatlerinde sona erdi.

Yalova'nın Samanlı köyünde, bir Arap patrona ait olduğu belirtilen villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlandı.

Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Villada arama yapan ekiplerin, çalışmalarında eğitimli köpekler ile drone da kullandığı görüldü.

Yalova Valisi Muammer Erol, villadaki aramaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı köyünde bir Arap iş adamına ait olduğu öğrenilen villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır" dedi. Villanın girişinde önlem alındığı görülürken, güvenlik güçleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

ÇALIŞMALAR SU KUYUSU VE HAVUZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI

Çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan kente gelen özel ekibin arama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin, Arap patrona ait olduğu ve yaklaşık bir aydır kimsenin uğramadığı belirtilen villanın yanındaki başka villada da arama çalışması yaptığı öğrenildi.

Çalışmalar için villanın bahçesine itfaiye aracı da getirildi.

Gün boyu süren arama akşam saatlerinde sona erdi.