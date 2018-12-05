‘Kaset komplosu’ davasında ara karar: İki kişi tahliye edildi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili davada iki kişinin tahliyesine karar verildi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada iki sanığın tahliyesine hükmedildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına yönelik taleplerini reddetti. Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı. Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi.