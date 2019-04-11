Kartal'daki çöken binaya ilişkin iddianame kabul edildi

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin hazırlanan iddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kartal'da 21 kişi hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Suzan Çayır, Uğur Mısırlıoğlu ile Arzu Keleş Baran hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 24 Haziran'da görülmesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 katlı yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın bina inşaatında kullanılan beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı, kullanılan betonun TS standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı belirtilmişti.

İddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.