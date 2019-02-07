Kartal'daki binanın çökmesinin ardından kritik uyarı: Binaların yüzde 60'ı kaçak

Kartal'da çöken binaya ilişkin bir açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 'Aynı bölgede ve Türkiye’nin her yerinde benzer biçimde ruhsatta ve projede yer almayan çok sayıda kaçak katlar ve yapılaşmalar olduğu bilinmektedir. Halen ülkemizdeki yapı stokunun %60'ı kaçaktır' dedi.

İstanbul'un Kartal İlçesinde bulunan Yeşilyurt Apartmanın çökmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açıklama yaptı.

Ülkenin farklı illerinde her yıl herhangi bir dışsal faktöre bağlı olmaksızın binaların çöktüğünü belirten Koramaz, "Mühendislik hizmeti almama, gerekli zemin etüdü yapılmama, denetimden kaçınma, uygun malzeme kullanmama, hatalı proje uygulama ve projede olmayan eklenti ve eksiltmeler yapılma gibi nedenlerle yaşanan bu kazalar büyük can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. 84 Kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır Hicret Apartmanı ve 92 kişinin yaşamını yitirdiği Konya Zümrüt Apartmanı facialarının anıları toplumsal hafızamızda tazeliğini korumaktadır" dedi.

BİNALARIN YÜZDE 60'I KAÇAK

Kartal'daki binaya 1998 yılında kaçak olarak iki kat daha çıkıldığını hatırlatan Koramaz, "Aynı bölgede ve Türkiye’nin her yerinde benzer biçimde ruhsatta ve projede yer almayan çok sayıda kaçak katlar ve yapılaşmalar olduğu bilinmektedir. Halen ülkemizdeki yapı stokunun %60'ı kaçaktır. Bu binaların tamamı hem içinde yaşayanlar hem de çevreleri için hayati tehlike oluşturmaktadır. Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimler tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte hatta ödüllendirmektedir" ifadelerini kullandı.

İmar affı düzenlemelerinin tehlikelerine dikkat çeken Koramaz, şöyle konuştu: