Kartal'da ölü sayısı 14'e çıktı, 14 kişi yaralı

İçişleri Bakanı Kartal'da önceki gün çöken binada 14 kişinin öldüğünü, enkazdan 14 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada ölü sayısının 14'e yükseldiğini açıklayarak, "Şu anda çalışmalar aynı yoğunlukta devam ediyor. Hafif sağanağın kurtarma çalışmaları konusunda herhangi bir yavaşlatıcı engeli söz konusu değil" diye konuştu.

İçişleri Bakanı açıklamasında "45. saatte 16 yaşında Mert Aydın adlı vatandaşımızı yaralı olarak kurtardık. Sağlık durumunun iyi olduğu iletildi" ifadelerini kullandı. Soylu, binada kolonların kesilip kesilmediğinin soruşturmayla ortaya çıkacağını söyledi.

Soylu enkaz çalışmalarıyla ilgili de "Yaklaşık olarak arkadan 3. kattayız, ön taraftan da 2 ile 3. katları arkadaşlarımız beraber çalışıyor" dedi.

Yaralı olarak çıkarılan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Hilal Tuana Alemdar ve 23 yaşındaki Halil İbrahim Alemdağ'ın durumları iyi. Adem Alemdar (47) yoğun bakımda ama yoğun bakım şartları çerçevesinde. Hatice Aliefendioğlu (81) yoğun bakımda. Adile Murat (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar (75), Hüseyin Yaman (59) ve Leyla Yaman'ın (63) genel durumları iyi. Bahriye Aktar (75) yoğun bakımda. 6 yaşındaki Azra Hava Tekgöz yoğun bakımda ama akşam hem bütün hastalarımızı gece saat 2.00 gibi gördük hem de hem Azra'yı hem de Mahmut Tayyip'i gördüm, gayet iyiler. Ama yoğun bakımda, doktorların gözetiminde tutuluyorlar. Ve en son, biraz önce, yani 45. saatte, Mert Aydın (19) enkaz altından sağ çıkartıldı. Kırık ve çıkıkları var. Onun için tüm doktorlar, tüm birimler yoğunlukla Mert ile ilgileniyorlar. Sağlık durumunun iyi olduğu arkadaşlar tarafından iletildi. Bunu 45. saatin sonunda önemli bir gelişme olarak nitelendiriyoruz Allah'a şükürler olsun."

Soylu, göçükte hayatını kaybedenlerin isimlerini Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın annesi), Safiye Alemdar (Mustafa Alemdar'ın eşi), Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt, Nuriye Söğüt ve Melih Aydın olarak açıkladı.

