Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.