Kartal'da çöken binaya ilişkin 16 belediye görevlisi hakkında soruşturma

Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin Kartal Belediyesi'nde görevli 16 kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin Kartal Belediyesi'nde görevli 16 kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Kaymakamlığı'ndan binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 1992 yılından çöktüğü tarihe kadar belediyede imardan sorumlu teknik başkan yardımcısı, imar müdürü, imar ve şehircilik müdürü, mıntıka mühendisi ve mıntıka şefi olarak görev yapan kişiler hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Kartal Kaymakamlığı, inşaatın kaçak katlarıyla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar görev yapan 16 şüphelinin isimlerini bildirerek haklarında soruşturma izni verirken, 1998 yılından sonra çalışan görevliler hakkında soruşturma izni vermemesi üzerine, savcılık soruşturma izni verilmesine yönelik İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itirazda bulundu.

Savcılığın itiraz dilekçesinde, Kartal Belediye Başkanlığı'nın 2001 yılında binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt adına bir yazı gönderdiği, yazıda binanın ruhsatına aykırı olarak 2 katın kaçak yapıldığını gösteren ibarenin yer aldığı ancak belediye görevlilerinin yazıda belirtilen kaçak katlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapmadığı yer aldı.

Binanın çökmesine ilişkin binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı bir dava açılmıştı.