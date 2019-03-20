Kartal'da çöken binanın her katı 41 metrekare büyütülmüş

Kartal'da çöken ve 21 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, kolonlar arasındaki mesafenin uzunluğunun projeye uygun olmadığı, kalitesiz beton kullanıldığı ve iki katının kaçak olduğu belirtildi. Rapora göre tüm bu olumsuz unsurlar birleşerek binanın taşıyıcı sistemine öngörülenin üzerinde yük yükleyerek çökmesine neden oldu.

İstanbul Kartal'da 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binaya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan asıl bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

Rapora göre; çöken binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, kolonlar arasındaki mesafenin uzunluğunun projeye uygun olmadığı, kalitesiz beton kullanıldığı, iki katın kaçak olduğu ve tüm bu unsurların birleşerek binanın taşıyıcı sistemine öngörülenin üzerinde yük yükleyerek çökmesine neden olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Bilirkişi raporunda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçümlerine uyulmayarak binanın eninin 1.10 metre, boyunun da 2.55 metre daha büyük yapıldığı, binanın her katının projeye aykırı olarak 41 metrekare büyütüldüğü kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği yıl olan 1995 yılında çatısının kapatıldığı ve 2 katının kaçak yapıldığı bilgisine yer verilen bilirkişi raporunda, binada kullanılan betonun TSE standartlarının altında olduğu, demirin korozyona uğradığı, betonda deniz kumunun kullanıldığı kaydedildi. Raporda, binadaki kolonların birbirlerine ve kirişlere olan mesafesine olan uzaklığının projeye uygun olmadığı tespitine de yer verildi.

Tüm bu unsurların birleşerek birbirlerini tetiklemesi ile taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde yük yükleyerek binanın çökmesine neden olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun binanın çökmesinde asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran'ın tali kusurlu ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun da kusursuz olduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusuru bulunduğu savunulan Suzan Çayır'ın avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi. Suzan Çayır, soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanmış, Arzu Keleş Boran ve Osman Mısırlıoğlu ise serbest bırakılmıştı.