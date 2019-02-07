Kartal'da çöken binada yaşamını yitiren ve yaralananların kimlikleri açıklandı

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden 3 kişi ve 12 yaralının kimlik bilgilerini paylaştı.
Valiliğin açıkladığı liste şöyle:
Yaralılar:
1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:
1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)
2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)
3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor