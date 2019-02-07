Kartal'da çöken bina ile ilgili yeni açıklama: Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

Kartal'da çöken bina ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, 'Yaralı kurtarılan vatandaşımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu' açıklaması geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binayla ilgili Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 23.00'teki son açıklamalarından sonra son 3 saat içerisinde 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını anlatarak, "Bunlardan 5'i yaralı olarak kurtarıldı, şükürler olsun. Ama maalesef bir vatandaşımız da ölü olarak oradan çıkarıldı" dedi.

Yaralı olarak kurtarılan 5 kişiden birinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu yaralılarımız, Bahriye Aktar (75) yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar (9), genel durumu iyi. Ali Alemdar (75), genel durumu iyi. Hüsniye Yaman (59) genel durumu iyi. Leyla Yaman (63), genel durumu iyi. Ölü olarak enkazdan çıkardığımız vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor" dedi.