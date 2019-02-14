Kartal'da çöken bina ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiğin Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin soruşturmada inşaatın teknik uygulama sorumlusu ile binanın projesini oluşturan 2 şüpheli tutuklandı.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklandı. Proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ile inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeriArzu Keleş Boran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin 3 saatlik savcılık sorgusunda ve hakimlikte suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.