Kartal'da çöken bina için kurulan kriz merkezinde bekleyen Zeki Kavak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binada bulunanlardan 21'i hayatını kaybetti, 14 kişi sağ çıkarıldı. Bina için kurulan kriz merkezinde bekleyen Zeki Kavak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Çökmede enkaz altında 35 kişinin kaldığı belirtilirken bunlardan 21'i hayatını kaybetti, 14 kişi sağ çıkarıldı.

Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi.

KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurtarma çalışmaları 9 Şubat gecesi itibariyle sona ererken enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde bekleyen ve kalp krizi geçiren Zeki Kavak hayatını kaybetti.

Enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarılan 16 yaşındaki M.A.'nın yakını 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Kavak'a ilk müdahaleyi kriz merkezinde hazır bekletilen 112 ekipleri yaptı. Ertuğrul Kavak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN 7'Sİ YOĞUN BAKIMDA

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların 7'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok." dedi.