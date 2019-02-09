Kartal’da 18 kişinin hayatını kaybettiği bina deniz kumu ile yapılmış

Kartal’da çöken binada yaşamını yitiren kişi sayısı 18’e yükseldi. Çöken binanın deniz kumundan yapıldığı tespit edilirken, enkazın etrafındaki 10 binanın boşaltıldığı duyuruldu.

Çarşamba günü çöken 8 katlı binanın enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 18 olduğunu açıkladı.

Süleyman Soylu, “Enkazdan 18 kişinin cansız bedenini çıkarttık. Bir kişiyle daha temas kuruldu. 14’ü sağ, 32 vatandaşımızı çıkardık. Enkazda bir kişiyle daha bağlantı sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki enkazı ve ardından hastaneyi yine burada vefat eden ailelerin bugün kılınan cenaze namazlarına iştirak etti. Adli soruşturma tüm süreciyle beraber devam etmektedir. Dün gece siz de şahit oldunuz, sismik bir hareket olduğu arkadaşlar tarafından söylendi. Şu an çalışmaların devam etmesine engel bir durum olmayacağı ortaya konuldu. İnşallah enkazın altındaki vatandaşlarımıza ulaşırız.” dedi.

DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çöken binanın etrafındaki 10 binayı boşalttık. Binanın deniz kumuyla yapıldığı tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Kartal’da çöken binanın olduğu bölgedeki binaların risk analizinin yapılacağını bildiren Kurum, "Gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde; deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü demirin kullanılmadığı bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız" dedi.