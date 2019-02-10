Kartal çöken binanın etrafındaki riskli apartmanların yıkımına başlandı

İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken binada 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede çökme tehlikesi bulunan 8 binanın yıkımına geçildi.

Kartal'daki felaketin ardından, çöken binanın yanındaki riskli 8 binadan ilkinin yıkımına başlandı.

Kartal’da yıkılan binanın yanındaki binada da tehlike arz etmesi nedeniyle yıkım kararı alındı. Çevre Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu karar sonrası alana çok sayıda iş makinesi getirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından ekipler yıkıma başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Yaptığımız tespitler neticesinde yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yaptık. Bunun neticesinde 8 bina riskli olduğunu tespit ettik” demişti.

Bu 8 binanın hak sahipleriyle görüştüklerini belirten Kurum, “Bu binaları da süreç içinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı söyledik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz. Yunus Apartmanı’nın yıkımına bugün başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kartal’da çöken binada 21 kişi hayatını kaybetmişti.