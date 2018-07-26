Karlov suikastında yeni tutuklama

Ankara'da bir sergi açılışında vurularak öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında eski polis Ufuk G. tutuklandı. Ufuk G.'nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı polis okulundan mezun oldukları ve aynı "örgüt abisine" bağlı oldukları öne sürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru Ufuk G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.
İfadesinde suçlamaları reddeden Ufuk G.'nin, 17-25 Aralık sürecinin ardından Gülen cemaatiyle bağlantısını kopardığını söylediği öğrenildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergi açılışında polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın gerçekleştirdiği suikast sonucu yaşamını yitirmişti.