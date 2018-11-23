Karlov suikasti iddianamesi mahkemede

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin iddianame onaylanarak, mahkemeye gönderildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.

İddianamede ayrıca, Gülen'in yanı sıra Şerif Ali Tekelan, Emrullah Uslu ve saldırganın "örgüt abisi" Şahin Söğüt de şüpheli olarak bulunuyor.

Şüpheliler "Anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürme" ile suçlandı.

Suikastın arkasında, darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu vurgulandı.

Suikastın amacının Türk-Rus ilişkilerini germek ve iki ülkeyi savaş konumuna getirmek olduğu belirtildi

16 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.