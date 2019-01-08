Karlov suikastı davası başladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi görülmeye başlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hasan Tunç, Hüseyin kötüce, Mustafa Timur Özkan, Ramazan Yücel, Ufuk Gül, Vehbi Kürşad Akalın, Ayşe Söğüt, Sercan Başar ve Şahin Söğüt, tutuksuz sanıklar Bilal Dereli, Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, olay sırasında yaralanan Anıl Değer ve Leyla Gündoğan Karadağ ile sanık avukatları katılıyor.

Tutuklu sanıklar Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş, Kaan Bülbül ve Salih Yılmaz'la ise duruşmada video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

YABANCI BASIN TAKİP EDİYOR

Bir grup yabancı basın mensubunun da takip ettiği duruşmada, hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıkların kimlik tespitlerine başlandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile birlikte 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında, "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

'ARKASINDA FETÖ VAR'

Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 şüphelinin ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, "FETÖ üyesi" oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

İddianamede Karlov suikastının arkasında "FETÖ"nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

Davanın Gülen dışındaki sanıkları şunlar:

Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın.

İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki müşteki olarak yer almıştı.

Davanın Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda bulunuyor.