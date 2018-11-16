Karlov cinayeti soruşturmasının bir numaralı şüphelisi belli oldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanırken, iddianamede Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi. Cemaat lideri Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak iddianamede yer alırken, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu da şüpheliler arasında.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı vekilinin onayına sunulan iddianame, onaylanması durumunda mahkemeye gönderilecek.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.