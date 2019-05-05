Karl Marx 201 yaşında...

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx, 201 yıl önce bugün dünyaya gelmişti. Büyük kurucuyu doğumunun yıldönümünde bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

5 Mayıs 1818'de Almanya'da doğan Karl Marx, bugün 201 yaşına girdi.

Bilimsel sosyalizmin kurucu önderi Marx, doğumumun 201. yılında saygıyla anılırken, komünistler onun rehberliğinde devrim mücadelesini tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor.

Marx'ı 199. yaş gününde Engels ile birlikte yaptığı o büyük çağrıyla anıyoruz:

Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadarki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları.

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!