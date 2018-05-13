Karar yazarından Erdoğan'a: Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı

Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, AKP ve MHP'nin seçim sürecinde muhalefete yönelik sözlerine tepki gösterdi.
"İktidarın dili" başlıklı yazısında AKP'yi eleştiren Mahçupyan, "İktidarın kendi ittifakına güzellemeler yapıp, oyunun kuralına uyarak bir araya gelen muhalefet ittifakına bu tavır ve kelimelerle saldırması, herhalde 'Türkiye’nin ihtiyacı' olduğu söylenen sağlıklı siyasi ortamın oluşmasına hizmet etmiyor… Belki iktidar ortakları seçimi kazanmak açısından muhalefeti gayrı meşru ilan etmenin yararlı olduğunu düşünüyorlar ama siyasi tarihimiz bunun çoğu zaman ters teptiğini söylüyor" dedi.
Bu tavrın gizlenen korkunun açığa çıkması olduğunu belirten Mahçupyan, Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirdi:,
Sebebi her ne ise, iktidar kanadının kullandığı dil ve sergilediği tavır bile, bu zihniyetin niçin ülkeyi yönetmekte zora düştüğüne, her alanda tam yetkiye sahip olmasına rağmen tıkandığına ve sonuçta erken seçime mahkum hale geldiğine ilişkin işaretler taşıyor.
Not: Erdoğan faiz ‘belasının’ enflasyonun sebebi olduğunu söyledi ve döviz yüzde iki arttı. Ekonominin durumunu kavradığını belli eden bir laf etseydi muhtemelen yüzde iki düşerdi. Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı… Lobi yine memnun olmuştur.