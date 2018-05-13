Karar yazarından Erdoğan'a: Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı

Ahmet Davutoğlu'nun eski başdanışmanı Karar yazarı Etyen Mahçupyan, Erdoğan'ın döviz ve faiz açıklamalarına tepki gösterdi, 'Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı… Lobi yine memnun olmuştur' ifadelerinin kullandı.

Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, AKP ve MHP'nin seçim sürecinde muhalefete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"İktidarın dili" başlıklı yazısında AKP'yi eleştiren Mahçupyan, "İktidarın kendi ittifakına güzellemeler yapıp, oyunun kuralına uyarak bir araya gelen muhalefet ittifakına bu tavır ve kelimelerle saldırması, herhalde 'Türkiye’nin ihtiyacı' olduğu söylenen sağlıklı siyasi ortamın oluşmasına hizmet etmiyor… Belki iktidar ortakları seçimi kazanmak açısından muhalefeti gayrı meşru ilan etmenin yararlı olduğunu düşünüyorlar ama siyasi tarihimiz bunun çoğu zaman ters teptiğini söylüyor" dedi.

Bu tavrın gizlenen korkunun açığa çıkması olduğunu belirten Mahçupyan, Erdoğan'ı şu sözlerle eleştirdi:,