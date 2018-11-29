Karar yazarı Erdoğan'ın açıklamasını unuttu, Gökçek'e 'kitapsız' dedi

Karar yazarı D. Mehmet Doğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için 'kitapsızdı' ifadesini kullandı. Doğan, devamında Gökçek'in 'Ben kitap okumam' dediğini hatırlattı. Buna karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisinin de kitap okumadığını açıklamıştı.

D. Mehmet Doğan, "Ankara'ya yeni başkan" başlığıyla yayımlanan yazısında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığına değindi.

Eski başkan Melih Gökçek'in adını zikretmeyen Doğan, "Ankaralılar sabık başkanın dönüş ihtimali ortadan kalktığı için rahatladı. Tecrübeli bir belediye başkanı, hatta bakanlık da yapmış bir eski başkan aday" ifadesini kullandı.

'ANKARA KAYSERİ'Yİ DE KAPSIYOR'

"Bu demektir ki, gelecek sene hangi partiden seçilirse seçilsin yeni bir başkanımız olacak. Başkan adayı Ankaralı mı? Bugünkü vilayet sınırlarına bakarsak, değil, Osmanlı'nın son dönemi esas alınırsa, Ankaralı" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Çünkü Ankara vilayeti Kayseri'yi de kapsıyor. Ankara vilayet merkezi, Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri de Ankara'nın sancakları, anlayacağınız Anadolu'nun ortasında bir eyalet. Cumhuriyet'ten sonra sancak idari birimi kaldırıldı, sancaklar vilayet yapıldı."

'GÖĞSÜNÜ GERE GERE BEN KİTAP OKUMAM' DEMİŞTİ

"Ankara'nın son çeyrek yüzyılını, bu süre içinde şehre karşı işlenen ağır cürümleri nasıl anlatmalı? Bu zor işi başarmak için kitap dolusu yazı kaleme aldık. Ankara kütüphanesiz! Ankara'nın çeyrek asırlık başkanı 'kitapsızdı', yanlış anlaşılmasın: Göğsünü gere gere "Ben kitap okumam!" demişti.

İlk defa bir yöneticinin "Ben kitap okumam" dediğine şahit olmuştuk.(Çoğu okumaz belki de utanma belası okumam demez.) Bu kadar okumayı, bilmeyi, kültürlü olmayı küçümseyen bir tavır nasıl anlaşılmalıdır? Ve çeyrek asırdır başkent kültürel anlamda çöl haline geldi. Sakıt başkanın kültürden anladığı oyun ve eğlenceden ibaretti. Moskova Sirki'nin her yıl bir aylığına getirtir Büyük Ankara Sirki yapar, bunu da kültürel faaliyet sırasına sokardı.

Bunlarla tatmin olmadı. Dünyanın en büyük eğlence merkezini inşaya kalkıştı. Anka-Park! Ankara tarihinin en büyük belediye yatırımı bir eğlence merkezi. Sabık başkanın oyuncak ve animasyon merakı böyle bir görünürlük kazandı. Ankapark için yurt dışından getirtilen dinozor heykellerinin her biri için harcanan para ile güzel bir kütüphane yapılabilirdi."

ERDOĞAN DA KİTAP OKUMUYOR

Karar yazarının Gökçek'i kitap okumaması sebebiyle eleştirmesine karşın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinin de kitap okumadığını söylemişti.

Cüneyt Özdemir'in sorusu üzerine Erdoğan, "Bana sağ olsunlar kitap özetlerini getiriyorlar" demişti. Erdoğan, bunun kendi isteği üzerine olmadığını ifade ederek, "Daha çok onlar teşvik ediyor" demişti.