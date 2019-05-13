Karar yazarı, AKP'nin YSK temsilcisinin kim olduğunu yazdı: Halis muhlis FETÖ’cü

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, ünlülere yönelik 'Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın' sözleri nedeniyle eleştiri konusu olan AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'e ilişkin 'halis muhlis FETÖ’cü' dedi.

AKP'deki "muhalif" isimlerin gazetesi Karar'da yazan Mehmet Ocaktan, ünlülere yönelik "Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın" sözleri nedeniyle tepki çeken AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'i yazdı.

Özel'in sözlerini seviyesiz ve utanç verici olarak tanımlayan Ocaktan, "Peki kim bu vekil? AK Parti’nin aynı zamanda YSK’da görevli olan temsilcisi... Bu vekilin herkeste olmayan çok önemli bir özelliği daha var, halis muhlis FETÖ’cü olması. Anlayacağınız soyadı kadar 'özel' bir vekil. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in özel olarak 'namaz takkesi hediye ettiği' ve de himmet dairesinin içinde yer alan şanslı(!) bir vekil. Vekilimiz gerçekten olağanüstü bir şansa sahip, zira Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile yargılandığı bir Türkiye’de, o hala AK Parti’nin en cengaver FETÖ’cü temsilcisi olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'a rağmen, AKP’nin hala bir FETÖ’cü tarafından savunuluyor olmasını dramatik olduğunu belirten Ocaktan, "Talihsizliğe bakın ki bugün iktidar adına öne çıkan yetkili ağızların adeta karikatürize hale dönüşen açıklamaları, söylemleri yüzünden AK Parti millet nezdinde güven kaybına uğramaya devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki partiyi yönetenler, bu gidişattan hiç de mutsuz değiller..." dedi.