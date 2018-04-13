Karar sonrası Karadayı'dan ilk açıklama: Akla ve mantığa aykırı

28 Şubat davasında mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası kararı sonrası davanın 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı'dan açıklama geldi.
Cuma, 13 Nisan 2018 19:41

28 Şubat davasında mahkemenin açıkladığı kararın ardından davanın bir numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı'dan açıklama geldi.

Avukatı Erol Aras aracılığıyla Odatv’ye açıklama yapan dönemin Genelkurmay Başkanı ve davanın 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı, şunları söyledi:

“Moralim iyi. Olay tamamen akla mantığa aykırı ve hukuk dışıdır. Mahkeme kendi itibarını düşürmüştür. Doğrudan siyasi bir dava olduğu meydandadır. Temelinin de kumpas davalarına dayandığı bütün Türkiye’nin bilgisindedir. Birkaç gün geçsin gerekçeli karar çıksın gerekli açıklamayı yapacağım.”

 