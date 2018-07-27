Karar değişmezse 50 milletvekili tutuklanabilir

Yargıtay'ın yeniden seçilerek dokunulmazlık kazanan Enis Berberoğlu'nun yargılamasına devam kararı, benzer durumdaki milletvekillerinin de tutuklanmasına yol açabilir.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mayıs 2016’da dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikliğinin ardından yargı sürecinin önü açılan bir dosya nedeniyle, milletvekiliyken tutuklandı. Tutuklu yargılama sürerken Berberoğlu 24 Haziran seçimlerinde CHP’den yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. “Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır” Anayasa kuralı gereği Berberoğlu’nun avukatları mahkemeye başvurarak yargılamanın durdurulmasını istedi. Ancak Yargıtay 16. Daire, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından başlayan bu yargılamanın sonuna kadar devam edeceği yorumu yaparak talebi reddetti. Avukatlar karara Yargıtay 17. Daire’de itiraz etti.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Berberoğlu’nun durumu, 26. Yasama Dönemi’nde dokunulmazlıkları kaldırıldığı için hakkındaki dosyalar çerçevesinde yargılaması başlayan yaklaşık 50 milletvekilini ilgilendiriyor. Meclis’teki hukukçu milletvekillerine göre bu dosyalarla ilgili başvurularda da Berberoğlu ile ilgili verilen Yargıtay kararı esas alınırsa yargılamalar devam edecek. Bu da yargılama sürerken, tıpkı Berberoğlu davasında olduğu gibi, bir tutuklamaya yol açabilir, yine davalarda kararlar kesinleştiğinde 1 yıldan fazla hapis cezaları alınması durumunda milletvekillikleri düşebilir.

Önceki yasama döneminde dokunulmazlığı kaldırılan ve bugün yeniden seçilen milletvekili sayısı CHP’de 25, HDP’de 11, AK Parti’de 10, MHP’de ise 2.